اليوم.. بورصة تونس تستهلّ بوقع إيجابي متطور بنسبة 0,15٪

بدأت بورصة الاوراق المالية بتونس، معاملات حصة، الخميس، على وقع ايجابي، حيث تقدم مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0,15 بالمائة في مستوى 64,892 6 نقطة، مع حجم مبادلات في حدود 0, 329 مليون دينار (م د)، حسب الوسيط بالبورصة « مينا كابتل ».





وتوجه نحو الارتفاع مع بدء المعاملات، سهم البنك العربي لتونس بنسبة 4,27 بالمائة بنسبة 2,93 دينار (د) يليه سهما الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة والمعالم الالية بالساحل، بنسبة تناهز على التوالي4,03 بالمائة (1,29 د) و2,49 بالمائة (0,70 د).





في المقابل كان التراجع من نصيب « تواصل القابضة » بنسبة 3,75 بالمائة (0,27 د) وكذلك الشأن لشركة «ادوية» وشركة النقل بواسطة الانابيب « سوترابيل » على التوالي بنسبة 2,83 بالمائة (4,11 د) و2,60 بالمائة (14,60 د).