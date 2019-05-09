أمريكا واليابان والهند والفلبين يتحدون بكين بمناورات بحرية

في عرض جديد للقوة البحرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، أجرت مدمرة الصواريخ الأمريكية الموجهة تدريبات مع حاملة طائرات يابانية وسفينتين بحريتين هنديتين وسفينة دورية فلبينية في الممر المائي الذي تزعم الصين السيادة عليه، وفقاً للبحرية الأمريكية اليوم الخميس.





وبينما تم إجراء مناورات مماثلة في بحر الصين الجنوبي في الماضي، فإن العرض المشترك لأربع دول يمثل تحديًا جديدًا لبكين، حيث يهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار.





وقال القائد أندرو ج. كلوج، قائد المدمرة الأمريكية يو اس اس وليام ب. لورانس، إنّ المشاركة المحترفة مع حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا في المنطقة هو فرصة للبناء على علاقاتنا الحالية والقوية".









ووفقاً لوكالة رويترز، أرسلت اليابان واحدة من حاملتي الطائرات الرئيسيتين، إيزومو، بينما نشرت الهند المدمرة آي إن إس كولكاتا ، وناقلة "آي إن إس شاكتي".





ويأتي أسبوع التدريبات المشتركة، الذي انتهى الأربعاء، بعد مناورتين آخرين للولايات المتحدة، حين أبحرت سفن حربية بالقرب من الجزر في المنطقة التي تطالب بها الصين يوم الاثنين، مما أثار احتجاجا من بكين، وقالت إن هذا العمل ينتهك سيادتها.





وقالت البحرية الأمريكية إنها تدير عمليات حرية الملاحة في المياه الدولية في جميع أنحاء العالم، حتى في البحار التي يطالب بها حلفاؤها ، دون اعتبارات سياسية.