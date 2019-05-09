هايدي رشدي تطرح 'بدعيلك' على اليوتيوب (فيديو)

انتهت مؤخرا المطربة الشابة هايدي رشدي، من تسجيل دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان بعنوان "بدعيلك"، وتم طرحه علي موقع "اليوتيوب".

"بدعيلك" من كلمات و ألحان هاني فؤاد و توزيع شريف منصور وماستر محمد جابر و مونتاج أحمد نجيب و إنتاج شركة "توب ميوزيك".

وصرحت "هايدي" بأنها سعيدة جدا بتعاقدها مع شركة توب ميوزيك وتستعد خلال الفترة القادمة لتحضير أعمال فنية جديدة بالتعاون مع نفس الشركة قريبا.