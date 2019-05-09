هايدي رشدي تطرح 'بدعيلك' على اليوتيوب (فيديو)
الخميس 09/مايو/2019 - 12:38 م
الفجر الفني
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انتهت مؤخرا المطربة الشابة هايدي رشدي، من تسجيل دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان بعنوان "بدعيلك"، وتم طرحه علي موقع "اليوتيوب".
"بدعيلك" من كلمات و ألحان هاني فؤاد
و توزيع شريف منصور وماستر محمد جابر و مونتاج أحمد نجيب و إنتاج شركة "توب ميوزيك".
وصرحت "هايدي" بأنها سعيدة جدا بتعاقدها
مع شركة توب ميوزيك وتستعد خلال الفترة القادمة لتحضير أعمال فنية جديدة بالتعاون مع
نفس الشركة قريبا.
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