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هايدي رشدي تطرح 'بدعيلك' على اليوتيوب (فيديو)

الخميس 09/مايو/2019 - 12:38 م
هايدي رشدي تطرح 'بدعيلك' على اليوتيوب (فيديو)
هايدي رشدي
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الفجر الفني
 
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انتهت مؤخرا المطربة الشابة هايدي رشدي، من تسجيل دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان بعنوان "بدعيلك"، وتم طرحه علي موقع "اليوتيوب".

 

"بدعيلك" من كلمات و ألحان هاني فؤاد و توزيع شريف منصور وماستر محمد جابر و مونتاج أحمد نجيب و إنتاج شركة "توب ميوزيك".

 

وصرحت "هايدي" بأنها سعيدة جدا بتعاقدها مع شركة توب ميوزيك وتستعد خلال الفترة القادمة لتحضير أعمال فنية جديدة بالتعاون مع نفس الشركة قريبا.

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