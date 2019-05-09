إريكسن: لهذا السبب حدثت الريمونتادا

قال كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير إن فريقه تخلى عن الخطط الفنية واعتمد على الروح والعزيمة ليقلب تأخره 3-صفر في النتيجة الإجمالية ليتفوق على أياكس بقاعدة الأهداف خارج الأرض ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.





وبعد خسارته 1-صفر في الذهاب في لندن بدأ توتنهام المباراة بأسوأ طريقة ممكنة وتأخر 2-صفر بنهاية الشوط الأول.





لكن مباراة الإياب انقلبت رأسا على عقب بعد الاستراحة إذ أحرز لوكاس مورا هدفين سريعين قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة الإجمالية 3-3.





وأبلغ الدنماركي إريكسن شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "كان أداء لا يعتمد على خطط. كنا في حالة سيئة. كان أداء اعتمد على الروح والقتال وكنا محظوظين. أشعر بالأسف من أجل أياكس. في النهاية كنا محظوظين بتسجيل الهدف. هذا مريح لأننا كنا نقاتل من أجل هذا وأعتقد أن بلوغ نهائي دوري الأبطال كان حلما للجميع".





وأشار لاعب الوسط إلى عدم حدوث تغيير فني كبير في الشوط الثاني لكن الفريق قرر المغامرة.





وقال إريكسن "لم نكن لننظر إلى أنفسنا في المرآة لو خسرنا 3-صفر أو 4-صفر. كان علينا القتال لم يكن هناك أي اختيار آخر".





وبعدما عوّض ليفربول خسارته 3-صفر في الذهاب ليفوز 4-صفر على برشلونة في الإياب يوم الثلاثاء سيكون النهائي بين فريقين إنكليزيين.



