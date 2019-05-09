Zamalek fans| مشاهدة الزمالك ودجلة | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك ودجلة HD





يخوض فريق الزمالك مباراة هامة أمام وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك ودجلة | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك ودجلة HD





ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك ودجلة | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك ودجلة HD





وعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبيه، حذرهم خلالها من التهاون أمام الفريق الدجلاوى أو الانشغال بمباراة نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وعدم التركيز فى منافسات الدورى، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى التى احتلها الأهلى، كما شدد المدير الفنى للفارس الأبيض على لاعبيه بعدم الاندفاع أو التسرع خاصة فى ظل الأداء المنظم والجمل التكتيكية التى ينفذها لاعبو الفريق الدجلاوى بشكل متقن.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة وادى دجلة بتشكيل مكون من.. محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع كلاً من عبد الله جمعة، محمود حمدى الونش، محمود علاء، محمد عبد السلام أو حازم إمام، فى الوسط طارق حامد، محمد إبراهيم، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، وعمر السعيد فى الهجوم.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك ودجلة | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك ودجلة HD





فى المقابل، راهن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، على قدرة لاعبيه بتقديم أداء مميز أمام الزمالك، وتحقيق نتيجة ايجابية فى المباراة التى ستجمعهما اليوم، وعقد تاكيس جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالتحلى بالثقة فى النفس والعمل من أول دقيقة على تحقيق الفوز وليس السعى للتعادل فقط، موضحًا أن وضع الفريق الدجلاوى فى جدول ترتيب الدورى مازال فى خطر ولم يتأكد بشكل نهائى الهروب من دوامة الهبوط للقسم الثانى، الأمر الذى يجعلهم يقاتلون فى كل مباراة مقبلة لاقتناص النقاط الثلاثة بغض النظر عن المنافس.