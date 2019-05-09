تصحيح.. ننشر تفاصيل أزمة خالد النبوي مع منتج "منطقة محرمة" (مستندات)





وأكد "النبوي" بالمستندات، أنه تقدم بشكوى، لنقابة المهن التمثيلية ضد الشركة المنتجة للمسلسل "فريم ميكرز" للإنتاج الفني متمثلة في رئيس مجلس الإدارة شعلان ثابت، تفيد بعدم استكمال تصوير المسلسل وعدم صرف مستحقاته المالية.





وفي التفاصيل تعاقدت الشركة مع خالد النبوي، على عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي 2018، نظير حصوله على مبلغ 11 مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه، وتم تصوير جزء من العمل ولكن توقف، وحين كالب "النبوي" بصرف باقي مستحقاته وجد تجاهلا من الشركة لذا تقدم بهذه الشكوى للنقابة.





نفى الفنان خالد النبوي، الأخبار التي تم تداوله حول توريط منتج مسلسل "منطقة محرمة" ورفضه لاستكمال تصوير مشاهده في المسلسل، بعد البدء فعليا فيه.