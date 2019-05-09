ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة في إضراب حضوري

الخميس 09/مايو/2019 - 12:28 م
أعوان وإطارات رئاسة الحكومة في إضراب حضوري
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
نفّذ أعوان وإطارات رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء، إضرابا حضوريا عن العمل دعت إليه النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجا على رفض الهياكل الإدارية المسؤولة الاستجابة إلى مطالبهم التي وقع الاتفاق بخصوصها في محاضر الجلسات السابقة.

وأفادت المكلفة بالإعلام و المرأة والشباب بالنقابة النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة ليليا المثلوثي في تصريح هاتفي لـ (وات)، أن هذه المطالب تتمثل أساسا في التمتع بمنحة التنسيق والإشراف الموجهة إلى الرئاسات الثلاث، والتي وقع إسنادها إلى كل من أعوان رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب، ولم يتم تمتيع أعوان واطارات رئاسة الحكومة بها.

وأضافت المثلوثي أن الأعوان والإطارات، يطالبون بضبط نظام أساسي لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة ومدونة خطط العملة، المتعلقة بإدماج وتدرج العملة في السلك الوزاري الى جانب الإسراع ببعث تعاونية للأعوان.

ولفتت إلى التباطؤ الشديد في إسناد الخطط الوظيفية بالنسبة لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، وفي صرف مستحقاتهم المتعلقة بالساعات الإضافية، وشددت المثلوثي في هذا الصدد على أن إمكانية تواصل هذا الإضراب لعدة أيام أخرى واردة جدا، وذلك في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم، حسب تقديرها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة