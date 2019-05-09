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الفيفا يختار الطواقم التحكيمية لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الخميس 09/مايو/2019 - 12:22 م
الفيفا يختار الطواقم التحكيمية لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بناءً على التعاون بينهما على الجوانب التحكيمية للمباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتواجد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي (الفيفا) بييرلويجي كولينا في المملكة العربية السعودية، لاختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات، والإشراف عليها، ومراقبة عملها، وتقييمها، إلى جانب دعم الاتحاد الدولي (الفيفا) وكولينا للاتحاد السعودي لكرة القدم للاستفادة من خبراته بالتعاون معه في رسم خطة استراتيجية لتطوير التحكيم السعودي، والإسهام في وضع برامج للنهوض به خلال المرحلة المقبلة.

ويعد الحكم كولينا الذي يحمل سجلاً حافلاً في التحكيم واحداً من أشهر الحكام في تاريخ كرة القدم قبل اعتزاله في العام 2005، وسبق له أن رأس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لمدة ثماني سنوات قبل استقالته في العام الماضي، ولا زال حتى اللحظة على رأس عمله رئيسًا للجنة الحكام في الاتحاد الدولي (الفيفا).

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