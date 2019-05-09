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وزير البترول يترأس اجتماع اللجنة الحكومية لمشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة

الخميس 09/مايو/2019 - 12:28 م
وزير البترول يترأس اجتماع اللجنة الحكومية لمشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
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محمد صلاح
 
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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس اجتماعاً بمقر الوزارة للجنة الحكومية المُشكَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة والتى تضم فى عضويتها ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاجتماع شهد مراجعة استراتيجية المشروع في صورتها النهائية بعد اعدادها وصياغتها خلال الفترة الماضية وارسالها لكل الوزارات والجهات المعنية لدراستها وابداء الملاحظات عليها تمهيداً لإعتمادها ، لافتاً إلى أن اعتماد هذه الاستراتيجية سيتزامن معه تحديد المهام والاعمال الموكلة للجهات الحكومية المختلفة وفقاً للخطط التنفيذية التي تتضمنها الاستراتيجية لترجمتها بصورة فعلية على ارض الواقع. 

وأضاف "الملا" فى بيان للوزارة، أن مشروع تحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة يعد مشروعاً قومياً تشارك فيه كل وزارات وأجهزة الدولة ذات الصلة بما يستلزم تضافر الجهود والتكامل بين كل الوزارات من أجل تذليل اى تحديات او صعاب قد تواجه آليات التنفيذ وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الإلتزام بها ضماناً لسرعة انجاز هذا المشروع القومى الذى يتسم بمردود كبير على مصر على كافة المستويات .

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة ومتابعة مستمرة لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة الذى يسهم بقوة في تعظيم دور مصر الاقليمى سياسياً واقتصادياً ودعم دورها كلاعب رئيسى في مجال الطاقة في المنطقة،خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية في مجال الغاز والبترول ومؤهلة حالياً للبدء في تعظيم استخدامها لتحقيق مردود اقتصادى كبير فضلاً عن قابليتها للتطوير والتوسع واضافة قدرات جديدة قى مراحل تالية لتعظيم العائد منها لصالح الاقتصاد المصرى.

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