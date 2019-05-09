ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط عاطلين لشروعهما في سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالخانكة

الخميس 09/مايو/2019 - 12:27 م
ضبط عاطلين لشروعهما في سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالخانكة
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع الأهالي من ضبط عاطلين لشروعهم في سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالخانكة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام الأهالي بضبط شخصين حال قيامهما بالشروع في سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بالإمساك بكل من "أ. م. ا"  35 سنة عاطل والسابق إتهامه في عدد 16 قضيه ( سلاح – مخدرات – سرقه بالإكراه – شروع في قتل – نشل – سرقة مسكن ) مسجل شقي خطر، و"م.ش. ا"، 33 سنة عاطل والسابق إتهامه في 6 قضايا ( مخدرات- سرقه)   حال قيامهما بسرقة هاتف خلوى ماركة سامسونج من "م.  ز. خ" 21 سنة عامل مستقلين دراجه ناريه ماركة دايون سوداء اللون بدون لوحات معدنية قيادة الأول ( جار فحصها ).

وتم التحفظ علي الدراجة النارية،وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف علي حجم نشاطهما الإجرامي.

وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة