ضبط عاطلين لشروعهما في سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالخانكة



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام الأهالي بضبط شخصين حال قيامهما بالشروع في سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص.



وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بالإمساك بكل من "أ. م. ا" 35 سنة عاطل والسابق إتهامه في عدد 16 قضيه ( سلاح – مخدرات – سرقه بالإكراه – شروع في قتل – نشل – سرقة مسكن ) مسجل شقي خطر، و"م.ش. ا"، 33 سنة عاطل والسابق إتهامه في 6 قضايا ( مخدرات- سرقه) حال قيامهما بسرقة هاتف خلوى ماركة سامسونج من "م. ز. خ" 21 سنة عامل مستقلين دراجه ناريه ماركة دايون سوداء اللون بدون لوحات معدنية قيادة الأول ( جار فحصها ).



وتم التحفظ علي الدراجة النارية،وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف علي حجم نشاطهما الإجرامي.



وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع الأهالي من ضبط عاطلين لشروعهم في سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالخانكة.