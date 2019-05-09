جهاز الأهلي يستعين بالفيديو لدراسة نقاط القوة والضعف في سموحة

يشاهد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملخصا لمباريات فريق سموحة قبل المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري العام.

ويواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات سموحة للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري العام، بعد الانفراد بقمة المسابقة عقب الفوز الأخير الذي حققه الفريق على النجوم، والذي رفع رصيد الأهلي إلى67 نقطة في صدارة جدول المسابقة.