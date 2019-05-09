ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ليفربول يكافيء بطل الريمونتادا أمام برشلونة

الخميس 09/مايو/2019 - 12:21 م
ليفربول يكافيء بطل الريمونتادا أمام برشلونة
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
كشفت تقارير بريطانية، أن نادي ليفربول يدرس مكافأة لاعبه البلجيكي ديفوك أوريغي، الذي سجل هدفين من رباعية "الريدز" التي انتفض بها على برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

ذكرت صحيفة ذا إندبندنت، أن النادي الإنجليزي الذي تأهل لنهائي "التشامبيونز ليغ" للعام الثاني على التوالي، يعتزم تجديد عقد أوريغي حتى 2020.

وفي مباراة الإياب الملحمية التي قلب فيها ليفربول الطاولة على منافسه الكاتالوني الذي أهدر فوزه ذهاباً 3-0 على ملعب الكامب نو، تناوب على رباعية "الريدز" كل من أوريغي بهدفين، والهولندي جورجينيو فينالدوم بهدفين آخرين.

وكان اللاعب البلجيكي صاحب (24 عاماً) انتقل لصفوف ليفربول في موسم (2014-2015)، قادماً من ليل الفرنسي.

Advertisements
المزيد عن: نصف نهائي دوري الابطال ليفربول برشلونة أوريجي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة