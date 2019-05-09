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الداخلية: القبض على طرفي مشاجرة السيارات التي وقعت في محايل عسير

الخميس 09/مايو/2019 - 12:19 م
الداخلية: القبض على طرفي مشاجرة السيارات التي وقعت في محايل عسير
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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كشفت مصادر عن تفاصيل وملابسات فيديو المشاجرة التي وقعت بين قائدي مركبتين الأولى من طراز هايلوكس والأخرى جيب.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في خميس البحر بمحايل عسير؛ وألقت الجهات الأمنية القبض على أطرافها في حينها واتخذت الإجراءات النظامية في القضية.

يذكر أن مقاطع الفيديو التي وثقت المشاجرة أظهرت تعمّد قائد المركبة الجيب الاصطدام من الخلف بالمركبة الهايلوكس؛ مما أدى لانحرافها واصطدامها بحواجز خرسانية وتعرض قائدها لإصابات متفرقة.

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