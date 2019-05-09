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وكيل "تعليم بورسعيد": انتظام سير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية (صور)

الخميس 09/مايو/2019 - 12:21 م
وكيل تعليم بورسعيد: انتظام سير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية (صور)
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محمد عزام
 
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أجرى الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، جولة تفقدية للاطمئنان على طالبات الصف الثالث الإعدادي أثناء ‏أدائهن امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية في جولة طالت مدرسة القابوطي الإعدادية للبنات والشهيد أسامة الشربيني ‏الإعدادية للبنات.‏

وتفقد باهى طالبات مدرسة القابوطى الاعدادية للبنات حيث تؤدى 189 طالبة موزعين على 10 لجان الامتحان واطمأن على ‏انتظام سير العملية الامتحانية وهدوء اللجنة ونظامها وقام بالاستفسار من الطالبات عن اى صعوبات بأسئلة الامتحان وأجبن بالنفى ‏مشددا بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان.‏

وفي مدرسة الشهيد اسامة الشربينى تؤدى 233 طالبة موزعين على 12 لجنة نفس الامتحان ولم يتم رصد اى شكوى من صعوبة ‏الاسئلة او شكاوى امنية او طبية وقد شدد وكيل الوزارة بضرورة مراعاة العامل النفسى للطالبات وظرف صوم شهر رمضان ‏والتعامل مع اى ظرف طارئ بهدوء وحكمة.‏

يجدر‎ ‎بالذكر‎ ‎ان‎ ‎‏١١٠٩٢‏‎ ‎طالبا‎ ‎وطالبة‎ ‎مقيدون‎ ‎بالصف‎ ‎الثالث‎ ‎الاعدادى‎ ‎يؤدون اليوم‎ ‎امتحان‎ ‎اللغة‎ ‎العربية‎ ‎‏ فى‎ ‎اول‎ ‎يوم‎ ‎لبدء‎ ‎الامتحانات‎ ‎التى‎ ‎ستنتهى‎ ‎يوم‎ ‎الاربعاء‎ ‎القادم‎ ‎الموافق‎ ‎‏١٥‏‎ ‎مايو‎ ‎الجاري.
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