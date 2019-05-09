وكيل "تعليم بورسعيد": انتظام سير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية (صور)
الخميس 09/مايو/2019 - 12:21 م
محمد عزام
Advertisements
Advertisements
أجرى الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، جولة تفقدية للاطمئنان على طالبات الصف الثالث الإعدادي أثناء أدائهن امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية في جولة طالت مدرسة القابوطي الإعدادية للبنات والشهيد أسامة الشربيني الإعدادية للبنات.
وتفقد باهى طالبات مدرسة القابوطى الاعدادية للبنات حيث تؤدى 189 طالبة موزعين على 10 لجان الامتحان واطمأن على انتظام سير العملية الامتحانية وهدوء اللجنة ونظامها وقام بالاستفسار من الطالبات عن اى صعوبات بأسئلة الامتحان وأجبن بالنفى مشددا بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان.
وفي مدرسة الشهيد اسامة الشربينى تؤدى 233 طالبة موزعين على 12 لجنة نفس الامتحان ولم يتم رصد اى شكوى من صعوبة الاسئلة او شكاوى امنية او طبية وقد شدد وكيل الوزارة بضرورة مراعاة العامل النفسى للطالبات وظرف صوم شهر رمضان والتعامل مع اى ظرف طارئ بهدوء وحكمة.
يجدر بالذكر ان ١١٠٩٢ طالبا وطالبة مقيدون بالصف الثالث الاعدادى يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية فى اول يوم لبدء الامتحانات التى ستنتهى يوم الاربعاء القادم الموافق ١٥ مايو الجاري.
وتفقد باهى طالبات مدرسة القابوطى الاعدادية للبنات حيث تؤدى 189 طالبة موزعين على 10 لجان الامتحان واطمأن على انتظام سير العملية الامتحانية وهدوء اللجنة ونظامها وقام بالاستفسار من الطالبات عن اى صعوبات بأسئلة الامتحان وأجبن بالنفى مشددا بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان.
وفي مدرسة الشهيد اسامة الشربينى تؤدى 233 طالبة موزعين على 12 لجنة نفس الامتحان ولم يتم رصد اى شكوى من صعوبة الاسئلة او شكاوى امنية او طبية وقد شدد وكيل الوزارة بضرورة مراعاة العامل النفسى للطالبات وظرف صوم شهر رمضان والتعامل مع اى ظرف طارئ بهدوء وحكمة.
يجدر بالذكر ان ١١٠٩٢ طالبا وطالبة مقيدون بالصف الثالث الاعدادى يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية فى اول يوم لبدء الامتحانات التى ستنتهى يوم الاربعاء القادم الموافق ١٥ مايو الجاري.
Advertisements