وزير الثقافة الفلسطيني يشدد على تعزيز التعاون في الجانب الثقافي بين وطنه والأردن
الخميس 09/مايو/2019 - 12:17 م
سعد نبيل
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استقبل وزير الثقافة د.عاطف أبو سيف، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين السفير محمد أبو وندي، في مكتبه بمقر الوزارة ظهر اليوم الخميس.
ورحب الوزير أبو سيف بالسفير أبو وندي، وأشاد بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعباً تجاه دعم القضية الفلسطينية، وعمق العلاقات التي تربط البلدين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في الجانب الثقافي، خاصة بأن الأردن تعد من الدول الشقيقه الحاضنة للثقافة الفلسطينية بأنشطتها وفعالياتها.
ووضع أبو سيف السفير بصورة الوضع الثقافي في فلسطين، ودور وزارة الثقافة في تعزيز الإبداع الثقافي بكافة مجالاته.
بدوره هنأ السفير أبو وندي الوزير أبو سيف لاستلامه منصب وزير الثقافة، متمنياً له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، مؤكداً على أهمية استمرار تعزيز التعاون الثنائي في كافة القضايا المشتركة.
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