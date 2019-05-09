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تعرف على تفاصيل مجمع "بنبان" لإنتاج الكهرباء

الخميس 09/مايو/2019 - 12:17 م
تعرف على تفاصيل مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء
المجمع
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "فرانس 24"، تقرير مصور يرصد تفاصيل مشروع مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يضم 32 محطة، وإنتاجهم يعادل 90% من إنتاج السد العالي.

ومن ناحيته، قال المهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة المنفذة للمشروع، إن كل مطور ينتج 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مجمع بنبان يعد أكبر مركز لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.

وأوضح المهندس أحمد حسنين هيكل، مستثمر بمشروع الطاقة "بنبان"، أن القطاع الخاص دوره أن يولد الطاقة، ويوزعها، وليس له علاقة بالنقل، فهى مسئولية الشبكة القومية للدولة.
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