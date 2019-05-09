"البحرين "تطلق خدمة التحويل الرقمي للعملة الأجنبية بالنصف الأول من 2019

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية أن موعد إطلاق خدمة حوالات العمال الأجانب هو النصف الأول من العام الجاري (2019).





وأشار صائل الوعري إلى أن تطبيق هذه الخدمة الرقمية يأتي ضمن المرحلة الثانية من بعد إطلاق الشركة بالتعاون مع مصرف السلام منتصف أبريل الماضي المرحلة الأولى للمشروع الرقمي الذي يشمل تحويل رواتب العمالة الأجنبية ذات الرواتب المتدنية إلى الحسابات البنكية.





وقال الوعري إن المرحلة الثانية تتضمن إمكانية تحويل الموظفين الأجانب أموالهم إلى حساباتهم البنكية في بلدانهم الأم وإتمام أي عملية شراء في أي بلد من بلدان العالم، وبتطبيق هذه الخدمة ستكون الشركة الأولى في منطقة الخليج العربي التي تطبق التحويل المالي الرقمي للعمالة الأجنبية.





ويتعامل حاليا آلاف من العمال مع الأوراق النقدية في تعاملاتهم المالية سواء عبر التحويل المالي المباشر إلى أهاليهم في بلدانهم أو عمليات الشراء داخل البحرين، وبمجرد تطبيق الخدمة الجديدة سيصبح بإمكانهم إتمام جميع عمليات الشراء داخل وخارج البحرين عن طريق الهاتف النقال.





وكانت شركة الخدمات المالية العربية أطلقت خلال أبريل الماضي أول بطاقة رواتب رقمية مخصصة لهذه الفئة، شملت أكثر من 400 ألف عامل أجنبي مقيم، وذلك بالتزامن مع المرسوم بقانون بتعديل قانون أحكام العمل في القطاع الأهلي لوضع آلية لحماية أجور العمال من خلال إلزام المؤسسات دفع الأجور إلكترونيا للعمالة الوافدة عن طريق الشبكات المالية بدلاً من الدفع النقدي بالطريقة التقليدية