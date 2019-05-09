فوساتي يكشف: لاعبو الأهلي يتدخلون في وضع التشكيلة





كشف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الأوروجوائي خورخي فوساتي، أن إدارة الأهلي حذرته من بعض اللاعبين قبل إقالته من تدريب الفريق الأول، ومع ذلك قال إنه لا يعرف السبب الرئيس الذي جعل النادي ينهي عقده.





وأوضح المدير الفني السابق للأهلي أن هناك من يتدخل في اختيار التشكيلة الأساسية، وقال إن إدارة النادي لديها نظرة مختلفة لكيفية إدارة الفريق والتحكم به.





وأضاف، إن إدارة الأهلي تعتقد أنه بإمكان بعض اللاعبين التدخل في اختيار تشكيلة الفريق التي تخوض المباريات، لافتًا إلى أن هذا أسلوب لا يعجبه ولا يمكن أن يقبل به كمدرب محترف.





وقال صاحب الـ66 عامًا، إن إدارة النادي اختارت اتباع ما يريده اللاعبون، معتبرًا أن هذا هو السبب الذي يبرر إقالته من تدريب الأهلي؛ لأنه لا يرى أن النتائج سبب كاف للتخلي عنه.





وأكد فوساتي أن هناك لاعبين يتدخلون في التشكيلة الأساسية، معتبرًا أن الأمر غريب بالنسبة له؛ لأنه بعد مرور أسبوع واحد فقط من تسلم قيادة الفريق، استمع إلى الكثيرين وإلى جميع من يهمهم أمر الأهلي، بشأن الوضع الذي يسود في النادي.





وقال إن الجميع يعرف أن تدخل اللاعبين في وضع تشكيلة المباريات يحدث فعلًا، وأضاف إنه يريد أن يقول إن هذا خاطئ، لكنه يختلف مع وجهة النظر والفلسفة المتبعة في الأهلي، حيث يفضل أن يستمع إلى الآراء وفي النهاية يقوم باتخاذ القرار.





وكشف المدير الفني الأوروجوائي أن رئيس النادي عبدالله بترجي ومدير الكرة، أبلغاه أن هناك لاعبين يريدون أن يضعوا التشكيلة بأنفسهم، وقالا له إن هناك أربعة أو خمسة لاعبين يتدخلون ويفرضون الأسماء التي تلعب المباريات، وقال إنه سأل نفسه عن السبب الذي يدفع رئيس النادي ومدير الكرة لإبلاغه بذلك، في حين كان من الأفضل حل هذا الموضوع مع اللاعبين مباشرة.





ورفض فوساتي إعلان أسماء اللاعبين الذين يتدخلون في وضع التشكيلة، وقال إنه لا يقصد بكلامه كشف هؤلاء، بل أراد توضيح الفارق بين أسلوبه وبين ما هو سائد في النادي.



