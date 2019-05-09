دعاء اليوم الرابع من رمضان وأفضل ما جاء عن الصحابة فى الشهر الكريم
الخميس 09/مايو/2019 - 11:11 ص
Advertisements
Advertisements
يواصل المسلمين في رمضان على الأدعية الرمضانية اليومية في الشهر الكريم، لذاسنقدم لكم مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، وفيما يلى دعاء اليوم الرابع من رمضان.
دعاء اليوم الربع من رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَ أَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ".
دعاء اليوم الربع من رمضان وثوابه
"مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى".
Advertisements
المزيد عن: دعاء شهر رمضان دعاء رابع أيام رمضان دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان دعاء اليوم الرابع من رمضان اليوم الرابع من رمضان ادعية شهر رمضان
- دعاء اليوم الثالث في شهر رمضان المبارك
- دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2017
- أهم ما بحث عنه المصريون في "جوجل" اليوم.. ترتيب الدوري والطفل يوسف
- في أول يوم صيام.. أدعية قبل الإفطار في رمضان
- دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان
- أدعية للصائم قبل الإفطار في رمضان
- دعاء اليوم الثالث من رمضان.. تعرف على فضله والأوقات المستجابه له
- دعاء اليوم الثالث من رمضان .. واعرف الأدعية المستحبة في هذا اليوم
- دعاء اليوم الرابع من رمضان 2019 .. وأفضل أوقات الدعاء