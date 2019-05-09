دعاء اليوم الرابع من رمضان وأفضل ما جاء عن الصحابة فى الشهر الكريم

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "

اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَ أَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ".