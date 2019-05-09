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غلق 138 منشأة مخالفة في عسير منذ بداية شهر رمضان

الخميس 09/مايو/2019 - 11:07 ص
غلق 138 منشأة مخالفة في عسير منذ بداية شهر رمضان
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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كثفت أمانة منطقة عسير، حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية مع بداية شهر رمضان المبارك، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” في أسبوعها الـ48.

وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت على تقديم منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية على مستوى أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة، أسفرت عن مخالفة ٨٤١ منشأة ، وإتلاف ٥٨٠٣ كيلو جرامات من المواد الغذائية الفاسدة بينما أغلقت ١٣٨ منشأة لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة ،وسوء تداول وتخزين الأطعمة .

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