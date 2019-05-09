الكرواتي نوهميربيين حكماً لمباراة الزمالك ووادي دجلة
الخميس 09/مايو/2019 - 11:05 ص
أحمد شديد
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قررت لجنة الحكام
باتحاد الكرة، تعيين الحكم الكرواتي نوهميربيين، لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة،
التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم، ضمن مباريات الدوري الممتاز.
وكان نادي الزمالك،
طلب إسناد مباراة فريقه ووادي دجلة، لطاقم تحكيم أجنبي، وتسلم مسئولو اتحاد الكرة
25 ألف دولار، قيمة استقدام الحكام الأجانب لمباراة اليوم.
ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق دجلة المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.
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