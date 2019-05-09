بعد انهيار دينا الشربيني.. مسلسل زي الشمس يتصدر تريند تويتر

الحلقة الثالثة من مسلسل زي الشمس

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "زي الشمس"للنجمة دينا الشربيني والمخرج سامح عبد العزيز، اداء متميز وذلك بعد اعتراف شقيقتها "فريدة" ريهام عبد الغفور لها بالحمل من خطيبها "عمر" أحمد صلاح السعدني وتنهار.





مواعيد عرض مسلسل زي الشمس

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.





أحداث مسلسل زي الشمس

وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.