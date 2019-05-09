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هبوط مؤشر بورصة "السعودية" 0.31% بمستهل جلسة اليوم

الخميس 09/مايو/2019 - 11:03 ص
هبوط مؤشر بورصة السعودية 0.31% بمستهل جلسة اليوم
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرا عدد 27.58 نقطة ليصل إلى مستوى 8872.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.24% رابحا عدد 43 نقطة ليصل إلى مستوى 3517.15 نقطة.

 
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 19.7 مليون سهم بقيمة 500.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 48 شركة، فيما تراجعت 99 شركة. 
 
وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.32%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.54%.

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