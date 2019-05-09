صلاح ومعلول والشناوي وأبرزهم.. 7 لاعبين حرمتهم الإصابة من مواجهات مصيرية (تقرير)

اغتالت لعنة الإصابة عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة وحرمتهم من المشاركة مع فرقهم أو منتخبات بلادهم في مباريات هامة ومصيرية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 7 لاعبين حرمتهم الإصابة من المشاركة في مباريات مصيرية:-

محمد صلاح:

تعرض محمد صلاح للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد التحام عنيف مع سيرجو راموس مدافع ريال مدريد وغادر اللقاء باكيتا، وتسببت الإصابة في غيابه عن صفوف المنتخب الوطني في افتتاح كأس العالم روسيا 2018، في الظهور الأول للفراعنة في المحفل العالمي بعد غياب دام 28 عاما.





أحمد الشناوي:

اغتالت الإصابة أحلام أحمد الشناوي حارس بيراميدز، بعدما تسببت في استبعاده من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية "الجابون 2017" بعد تعرضه للإصابة في مباراة مالي، كما تكررت إصابته مع آخرى خلال مشاركته مع الزمالك فريقه القديم في الدوري وغاب عن كأس العالم روسيا 2018.





أحمد فتحي:

غاب أحمد فتحي مدافع الأهلي ومنتخب مصر عن لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بسبب معاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.





فرجاني ساسي:

تسببت الإصابة التي تعرض فرجاني ساسي خلال مشاركته مع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي، في غيابه عن الفارس الأبيض في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، ويعاني الزمالك من إصابة فرجاني وخاصة وأنه رمانة الميزان وضابط إيقاع الفارس الأبيض.





مروان محسن:

تعرض مروان محسن لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية "الجابون 2017" وتسبب الإصابة في غيابه عن الفراعنة في الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة التي جاء فيها أحفاد الفراعنة في المركز الثاني.





علي معلول:

غاب الدوري التونسي علي معلول عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي الذي جمع الأهلي والترجي وانتهى بفوز الفريق التونسي بالبطولة، بسبب إصابته في "العضلة الضامة".



