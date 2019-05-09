إصابة 3 صينيين فى حادث انزلاق طائرة بميانمار
الخميس 09/مايو/2019 - 11:01 ص
وكالات
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أصيب ثلاثة مواطنين صينيين فى حادث انزلاق
طائرة ركاب تابعة لشركة (بيمان بنجلاديش) عن المدرج فى مطار يانجون الدولى.
وذكرت السفارة الصينية فى ميانمار - فى
بيان، اليوم الخميس - أن المواطنين الثلاث أصيبوا بجروح طفيفة وتم علاجهم فى مستشفى
محلى.
وأشار البيان إلى أن الطائرة كانت فى رحلة
من (دكا) إلى (يانجون) وعلى متنها 37 شخصا، بعضهم من بنجلاديش وميانمار والمملكة المتحدة
والصين والهند، عندما انزلقت - مساء أمس - عن المدرج فى مطار يانجون الدولى، ما أدى
إلى إصابة 18 شخصا بينهم خمسة من أفراد الطاقم.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الطائرة
وهى من طراز (بومبارديه داش 8) انزلقت أثناء الهبوط، بسبب الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية،
فيما تم إعادة فتح المدرج بعد ساعتين من الحادث.
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