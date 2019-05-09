أستاذ بجامعة قناة السويس: الإسلام يحترم حقوق الإنسان للمسلم وغير المسلم والملحد

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قال الدكتور محمد داوود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، إن الإسلام يحترم كل دعوات حقوق الإنسان، مضيفًا أن المسلم يحترم كل القيم الإنسانية السمحة للمسلم وغير المسلم والملحد.



وأشار "داوود"، خلال حواره ببرنامج "فقه الحياة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن التعدد سنة من سنن الله في خلقه، وليس الهدف من التعدد التصادم، وإنما الهدف هو التعارف سعيا للتكامل، والتنافسية في الخير وهو لصالح البشرية كلها.



وأضاف أن القرآن لا يجعل الاختلاف مع شخص سببا للظلم، منوهًا بأن القرآن ينص على العدل حتى مع الخصم.

