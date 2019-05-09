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الحكم على اثنين من الجواسيس الروس في الجبل الأسود بتهمة التخطيط لانقلاب

الخميس 09/مايو/2019 - 10:45 ص
الحكم على اثنين من الجواسيس الروس في الجبل الأسود بتهمة التخطيط لانقلاب
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مـحــمد حســــــــــين
 
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حكمت محكمة في الجبل الأسود على 13 شخصًا، بينهم اثنان من عملاء المخابرات الروسية، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا بعد إدانتهما بالتخطيط للإطاحة بحكومة البلقان ومنعها من الانضمام إلى الناتو.

وقالت كبيرة القضاة، سوزانا موجوسا، اليوم الخميس، إن الروسيين، اللذين تم تحديدهما على أنهما إدوارد شيشماكوف وفلاديمير بوبوف، قد أدينا بتهمة "محاولة الإرهاب" و "إنشاء منظمة إجرامية". وتم الحكم على الاثنين غيابيًا.

تلقى "شيشماكوف" عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا، بينما حصل "بوبوف" على 12 عامًا. وحُكم على اثنين من كبار سياسيي المعارضة الصربية بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأكد الحكم، أن المجموعة كانت تعتزم الاستيلاء على البرلمان يوم الانتخابات في 16 أكتوبر 2016، واغتيال رئيس الوزراء آنذاك، ميلو ديوكانوفيتش، وتثبيت قيادة موالية لروسيا ومعادية للناتو.

انضم الجبل الأسود إلى الناتو في العام 2017 على الرغم من معارضة موسكو.
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