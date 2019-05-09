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شاهد.. فرقة موسيقية وغناء داخل مسجد تركي تحت أنظار "أردوغان"

الخميس 09/مايو/2019 - 10:53 ص
شاهد.. فرقة موسيقية وغناء داخل مسجد تركي تحت أنظار أردوغان
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفرقة موسيقية تركية تعزف ألحانها ومقطوعاتها الفنية، داخل ساحة مسجد تشامليجا بإسطنبول، الذي افتتحه الرئيس التركي قبل أيام قليلة؛ ليصبح أكبر مسجد في البلاد.

ويظهر في مقطع الفيديو “أردوغان” وهو يتقدم الحضور رفقة مجموعة من أصحاب العمائم والمسؤولين الأتراك؛ لافتتاح المسجد الذي بلغت تكلفته نحو 100 مليون دولار أمريكي، فيما تشدو وتغني فرقة موسيقية وتعزف الألحان داخل ساحة المسجد.

وجاءت ردود فعل المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة معتبرين الأمر بدعة، ولا يراعي حرمة بيوت الله وقدسيتها.


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