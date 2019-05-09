السكه الحديد يجدد عقد شولا وكشرى
الخميس 09/مايو/2019 - 10:53 ص
رأفت أمين
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نجح مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد وكلا من نبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق في تجديد عقد كلا من محمد عبد الفتاح شولا وأحمد عبد المنعم كشرى لاعبا الفريق الأول لمدة ثلاث سنوات في إطار خطة الاعداد للموسم المقبل من دوري القسم الثالث.
وكان مجلس إدارة نادى السكه اعتمد الجهاز الفني للفريق من: جمعة مشهور مديراُ فنياً، وكمال اليمنى مدرب عام، وايهاب بتيا مدربا، وأحمد صوابى مدربا مساعدا، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال طيبا، وليد نصار أخصائي،وحسين ابراهيم مدلكا، ومحمد جمال مدير إداري.
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