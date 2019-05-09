بوتين يتلقى رسالة من روحاني
الخميس 09/مايو/2019 - 10:51 ص
وكالات
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية،
دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى رسالة نظيره الإيراني،
حسن روحاني، الذي أحضرها معه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة
أن بوتين تلقى الرسالة أمس الأربعاء من وزير الخارجية الإيراني الذي وصل إلى موسكو
حاملا رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وأعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تقليص الالتزام
بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وأعلنت خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم
عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول
الحماية من العقوبات الأمريكية.
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