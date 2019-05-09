"المقلب مقلوب" أول برنامج مقالب إذاعي على راديو إينرجي

أعلن راديو "إينرجي" عن أحدث برامجه "المقلب مقلوب"، والذي يذاع في رمضان كل جمعة وسبت في التاسعة مساءً، وهو برنامج مقالب فريد من نوعه لأنه يعتمد على تدبير المقلب في المذيع لا الضيف.





فكرة البرنامج هي تواجد ضيف لتسجيل حوار مصور مع أحد مذيعي "إينرجي"، ليوجه الضيف للمذيع جمل محرجة واستفزازية، كالطعن في احترافيته ومدى تجهيزه للحلقة وطريقة توجيه الأسئلة، قبل أن يعبر الضيف عن غضبه من التجربة ككل.





وأعلن وائل منصور، مدير برامج "إينرجي"، عن البرنامج الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مقدما الاعتذار لزملائه الذين وقعوا ضحية المقلب، وهم صبري زكي وسارة المنذر وباسم كميل ومحمد طارق وشهد الشعراوي.





وروت شهد الشعراوي كواليس تعرضها للمقلب، وقالت إن المحطة أخبرتها بالتوجه لأحد الفنادق لكي تجري حوارا مع السينايست تامر حبيب، وتعمدت المحطة ألا يسلم فريق الإعداد لشهد أي معلومات عن "حبيب" إلا قبل الحلقة بدقائق، كما اتفقت المحطة مع تامر أن يكون صداميا مع شهد لتدبير المقلب.





وأوضحت أنها فوجئت به ينتقد الأسئلة والحوار، ويطعن في صحة المعلومات التي تقدمها "كان بيتكلم بطريقة بشعة وبشر غريب، وكان جاي مستعجل جدا وبيجري وموترني، وده كله كان جزء من التمثيلية".





وتابعت "أعصابي باظت، كان عندي عزاء بعد التصوير وروحت معيطة، طول الحلقة كنت بحاول أبقى متماسكة واحترافية واتعامل مع الموقف بهدوء، بس فعلا الموضوع كان كله تعب أعصاب".







