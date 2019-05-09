بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة بين بوتين وترامب على هامش "العشرين"
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية،
دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين لا يستبعد لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير
بوتين، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، الذي سيزور سوتشي يومي 13 - 14مايو
الجاري.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة:"لا
نستبعد [لقاء بوتين وبومبيو]. ستكون هناك مباحثات بين بومبيو و[وزير الخارجية الروسي،
سيرغي] لافروف."
وأشار أيضا إلى أن التحضيرات للقاء الرئيسين
الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، ودونالد ترامب، الذي كان من الممكن أن يعقد على
هامش قمة العشرين في اليابان، لم تجري بعد.
والاثنين الماضي أعلن دميتري بيسكوف، أنه
لا توجد أي تطورات بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين، بوتين وترامب، بعد محادثتهما الهاتفية.
وقال بيسكوف للصحفين، حول ما إذا كان هناك
احتمال لعقد اجتماع بين بوتين وترامب بعد محادثة هاتفية بينهما: "لا، لا توجد
تطورات في الوقت الحالي في هذا الشأن".
وكان بوتين وترامب قد أجريا مكالمة هاتفية
في 3 مايو، استمرت لنحو ساعة ونصف، بحسب ما قال بيسكوف.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت
الأبيض، أن الرئيسين تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة
وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأكدت المتحدثة أن الرئيسين تطرقا خلال
حديثهما إلى الوضع في كوريا الشمالية وفنزويلا.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره
الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 يوليو، وناقشا
خلالها اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة
إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
- لقاء ترامب مع بوتين على هامش قمة "العشرين" في ألمانيا غير مستبعد
- أبرز النقاط التي سيناقشها بوتين وترامب في قمة العشرين
- أول مصافحة بين بوتين وترامب خلال قمة "العشرين" (فيديو وصور)
- الكرملين يعلق على حقيقة اللقاءات السرية بين بوتين وترامب
- الكرملين: لا مواعيد جديدة للقاء ثان بين بوتين وترامب
- الكرملين: بدء التحضير لقمة بوتين وترامب في الأرجنتين
- الكرملين: بداية التحضير لقمة بوتين وترامب في الأرجنتين
- موسكو لا تزال مستعدة لعقد لقاء قمة بين بوتين وترامب