جنايات الزقازيق تصدق على قرار المفتي بإعدام "قاتلة زوجها" بمساعدة عشيقها

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "جمال.ع.ع" 40 سنة، عامل بإحدى شركات القطاع الخاص، مُقيم بناحية "الصحافة" بدائرة مركز مشتول السوق، جثة هامدة بمياه مصرف قرية "الغفارية".



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "ف.م" 33 سنة، وعشيقها "م.م" طالب بمعهد العبور؛ حيث تبين أن الزوجة قتلت زوجها وألقت جثته في المصرف بمساعدة عشيقها، وذلك بعدما علم الزوج بعلاقتهما الغير شرعية.



وتم ضبط الزوجة وعشيقها، وبمواجهتهما اعترفا بالتخلص من المجني عليه بعدما وضعت له الزوجة منوم في كوب عصير، وضربته بـ"يد الهون" وسكين بمساعدة عشيقها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها وإلقاء جثته في مصرف قرية "الغفارية" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.