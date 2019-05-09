الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس رابع أيام رمضان.. وتحذر هذه المناطق من الأمطار الرعدية





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس اليوم الخميس “رابع أيام رمضان”، حيث من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.





وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة أن الحالة المذكورة ستشمل مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.



