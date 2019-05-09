حقائق شيقة عن البكاء.. تعرف عليها

البكاء هو عملية طبيعية تحدث للإنسان عند شعوره بالألم سواء كان نفسيّا أو جسديّا، فرغم قدرة العقل على التفريق بين أنواع الألم، إلا أن الجسم لا يفعل ذلك؛ حيث أثبتت الدراسات أن الجسم يتعامل مع الآلام النفسية والجسدية بشكل واحد تقريبًا، ولذلك يبكي الإنسان بنفس الطريقة إذا كان حزينًا أو إذا كُسر ذراعه.





وقد أثبتت الأبحاث أيضًا أن البكاء يساعد جسم الإنسان على الاسترخاء، حيث إن البكاء يساعد الجسم على التخلص من بعض السموم والهرمونات التي تؤدي لتوتر الجسم.



