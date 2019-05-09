استئناف العمل فى مطار فرانكفورت بألمانيا بعد رصد طائرة مسيرة

قالت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت اليوم الخميس إن الرحلات استؤنفت فى أزحم مطارات ألمانيا بعد رصد طائرة مسيرة قرب المطار مما أدى لوقف حركة الملاحة الجوية.

وفى مارس، أدى رصد طائرة مسيرة إلى توقف الرحلات لمدة 30 دقيقة فى مطار فرانكفورت كما حدثت حالة من الفوضى فى رحلات مطار جاتويك البريطانى على مدار ثلاثة أيام فى ديسمبر بسبب رؤية طائرات مسيرة.