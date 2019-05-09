ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

داعش يذبح 8 أشخاص من أسرة واحدة فى الموصل

الخميس 09/مايو/2019 - 09:34 ص
داعش يذبح 8 أشخاص من أسرة واحدة فى الموصل
داعش
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابى ذبح ثمانية أشخاص من أسرة واحدة بمنزلهم فى الساحل الأيمن من محافظة الموصل.

 

وقال المصدر - فى تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز": "إن عناصر من تنظيم داعش اقتحمت منزل مختار بمنطقة الكوار الواقعة على الساحل الأيمن من الموصل، وقامت بذبح المختار وزوجته وأولاده الستة"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلى.

 

يشار إلى أن العديد من الخلايا النائمة لعناصر تنظيم "داعش" مازالت متواجدة داخل مدينة الموصل، حيث شرعت القوات الأمنية مؤخرا باعتقال عدد منهم، أحدهم كان متخفيا فى مخيم "الجدعة" للنازحين بناحية القيارة جنوب الموصل إضافة إلى منفذ تفجير الدراجة النارية الذى وقع مطلع الشهر الجارى فى منطقة المجموعة الثقافية.

 

Advertisements
المزيد عن: ذبح 8 أشخاص داعش الموصل العراق اسرة واحدة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة