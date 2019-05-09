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انطلاق موكب يوم النصر الروسي الـ74 في الساحة الحمراء بموسكو (فيديو)

الخميس 09/مايو/2019 - 09:15 ص
انطلاق موكب يوم النصر الروسي الـ74 في الساحة الحمراء بموسكو (فيديو)
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مـحــمد حســــــــــين
 
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انطلق موكب يوم النصر في الساحة الحمراء بموسكو الأحمر؛ وهذا الحدث مكرس للاحتفال بالذكرى الـ74 لفوز الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

يشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء؛ أكثر من 13 ألف من الأفراد العسكريين، و 132 قطعة من المعدات العسكرية، و 74 طائرة من جميع الأنواع والفروع التابعة للقوات المسلحة الروسية، فضلاً عن وحدات موكب الخدمات العسكرية الأخرى.

ويصادف هذا العام 2019 السنة الأولى التي ستسير فيها المرأة مع حرس الشرف.

وأوردت وكالة "سبوتنيك"، أن المئات من الأحداث التذكارية ستقام في روسيا وحول العالم للاحتفال بالذكرى السنوية للاستسلام الرسمي لألمانيا النازية للقوات السوفيتية في العام 1945.

وبدأت الحرب الوطنية العظمى، التي كانت جزءًا من الحرب العالمية الثانية 1939-1945، فجر يوم 22 يونيو 1941، عندما هاجمت ألمانيا النازية، التي انتهكت الاتفاق الألماني السوفيتي لعام 1939، وهاجمت الاتحاد السوفيتي.
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