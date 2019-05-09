بعد الهاتريك التاريخي.. مورا ينافس نجم ليفربول على جائزة الأفضل في إياب دوري الأبطال

أعلن الحساب الرسمى لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال مواجهتى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد ثنائي فريق ليفربول جورجينيو فاينالدوم وألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى ثنائي فريق توتنهام البرازيلى لوكاس مورا وزميله الفرنسى موسى سيسوكو.

ونجح فاينالدوم فى قيادة ليفربول لريمونتادا تاريخية أمام برشلونة، حيث سجل ثنائية في مرمى الفريق الكاتالوني، فيما سجل لوكاس مورا نجم السبيرز هاتريك فى شباك فريق اياكس الهولندى.

ويتقابل ليفربول مع توتنهام فى المباراة النهائية لدوري الأبطال، فى لقاء نهائي إنجليزي خالص، والمقرر له فى الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.