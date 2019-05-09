الجيش الليبي يقصف مقر ميليشيات فرسان جنزور غرب طرابلس
الخميس 09/مايو/2019 - 09:33 ص
وكالات
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قصف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطنى
بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، مقر كتيبة فرسان جنزور (غرب طرابلس)، فى
3 غارات جوية.
وذكرت مصادر عسكرية ليبية لقناة "العربية"
الإخبارية أن الهدف الذى تم قصفه فى جنزور عبارة عن مخزن كبير للأسلحة، وتجمع للآليات
العسكرية التى تستخدمها ميليشيات فرسان جنزور، مؤكدًا أن الهدف قُصف بشكل دقيق ودُمر
بصورة تامة.
وكان الجيش الوطنى الليبى قد صد مساء أمس
هجوما لقوات حكومة الوفاق، على مطار طرابلس الدولى - حسب القناة - .
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