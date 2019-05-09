مرسيدس AMG تعلن بدء تصنيع أولى سياراتها في الصين
الخميس 09/مايو/2019 - 09:28 ص
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تُصنّع شركة مرسيدس الألمانية معظم سياراتها عالية الأداء داخل ألمانيا، بينما يتم تصدير الكثير من سياراتها الرياضية لباقي أنحاء العالم عبر مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية، ولكنها قررت الآن التوجه إلى الصين كي تصنع سياراتها عالية الأداء.
أولى سيارات مرسيدس في الصين هي A35 L، الفئة ذات قاعدة العجلات الطويلة المخصصة للصين من A-Class، سيتم تجميعها في الصين عبر دايملر المتعاونة مع الصانعة الصينية بايك.
مرسيدس AMG A35 L 4Matic تم تدشينها مؤخراً في معرض شنجهاي للسيارات، بمحرك تيربو 4 سلندر بقوة 302 حصان وعزم 400 نيوتن.متر بدفع رباعي مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات.
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