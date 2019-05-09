مرسيدس AMG تعلن بدء تصنيع أولى سياراتها في الصين

تُصنّع شركة مرسيدس الألمانية معظم سياراتها عالية الأداء داخل ألمانيا، بينما يتم تصدير الكثير من سياراتها الرياضية لباقي أنحاء العالم عبر مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية، ولكنها قررت الآن التوجه إلى الصين كي تصنع سياراتها عالية الأداء.





أولى سيارات مرسيدس في الصين هي A35 L، الفئة ذات قاعدة العجلات الطويلة المخصصة للصين من A-Class، سيتم تجميعها في الصين عبر دايملر المتعاونة مع الصانعة الصينية بايك.



