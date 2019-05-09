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مات ديمون يشارك في افتتاح العرض الخاص لمسلسل "Catch-22"

الخميس 09/مايو/2019 - 09:16 ص
مات ديمون يشارك في افتتاح العرض الخاص لمسلسل Catch-22
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أحمد جمال أحمد
 
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احتفل النجم جوروج كلوني بالعرض الخاص للحلقة الأولى  لمسلسله الجديد Catch-22، بحضور إعلامي وجماهيري كبير وبمشاركة زوجته أمل كلوني.

 

كما شارك في افتتاح العرض الخاص، الصديق المقرب لجورج كلوني، والنجم الكبير مات ديمون، الذي حرص على الحضور لدعم صديقه.

 

ويعتبر المسلسل مستوحى من رواية تاريخية مكتوبة بصيغة هجاء للكاتب الأمريكي جوزيف هيلر، الذي بدأ في كتابتها في عام 1953.

 

وقد نُشرت للمرة الأولى عام 1961، وتقع أحداث الرواية في فترة الحرب العالمية الثانية من 1942 إلى 1944، وغالباً ما يُستشهد بها على أنها واحدة من أعظم الأعمال الأدبية في القرن العشرين.

 

وسيعرض مسلسل Catch-22 بصيغة الميني سيرياس، أو المسلسل القصير، الذي لن تتخطى حلقاتها الـ 5 حلقات.

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