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الأرصاد: توقعات بأمطار رعدية على الشرقية و11 مناطق أخرى

الخميس 09/مايو/2019 - 08:59 ص
الأرصاد: توقعات بأمطار رعدية على الشرقية و11 مناطق أخرى
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماًء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وفرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية). 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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