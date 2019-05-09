"عطاءات التطوعي" يوزع الهدايا على زوار المدينة المنورة





شارك أكثر من 400 متطوعاً ومتطوعة بفريق عطاءات التطوعي التابع لجمعية التطوع الخيرية "فزعة" في المدينة المنورة، مع بداية شهر رمضان، بالتعاون مع مبادرته "خير أمة" التي اطلقتها أمارة منطقة المدينة المنورة بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة.





وتتمثل مشاركة الفريق بتوزيع الورود والتمور والبروشورات التعريفية بالمبادرة من خلال محطة قطار الحرمين و مطار المدينة الدولي.





وأوضحت قائدة الفريق آلاء السمان، أن هذه المبادرة تستمر طيلة شهر رمضان، إضافة إلى مشاركة الفريق في القيم الاخرى التي ستستمر على مدار العام وتتناول ١٢ قيمة مختلفة تم تحديدها من قبل الامانة العامة للمبادرة، وهي: الرحمة، والإخلاص، والاحترام، والمواطنة، وبر الوالدين، والأمانة، والحياء، والعدل، وحق الجار، والصدق، والنزاهة، والعطاء، التي تسعى إمارة المنطقة من خلالها إلى إشراك جميع شرائح المجتمع بمختلف البرامج والمبادرات المتنوعة.



