السلطات الفنزويلية تعتقل مساعد جوايدو
الخميس 09/مايو/2019 - 08:07 ص
وكالات
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قامت الاستخبارات
الفنزويلية، اليوم الخميس، باعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية ادغار زمبرانو المعارض
لنظام مادورو في العاصمة الفنزويلية كراكاس.
وبعد الاعتقال
علق المعارض الفنزويلي خوان جوايدو على حسابه على تويتر قائلا "أننا نحذر شعب
فنزويلا والمجتمع الدولي، فالنظام قام بخطف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية. إنّهم
يحاولون تدمير القوة التي تمثل جميع الفنزويليين، لكنهم لن ينجحوا في ذلك".
ومن جهة أخرى وجهت
المحكمة العليا في فنزويلا الاتهام إلى ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية لدعمهم ومشاركتهم
في معارضة خوان جوايدو.
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