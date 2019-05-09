الجمعة.. "ترنيمة الفلاح الفصيح" يستهل عروض البيت الفني في رمضان

تستقبل فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفنى للمسرح جمهورها فى شهر رمضان الكريم بالعرض المسرحى "ترنيمة، الفلاح الفصيح" ابتداء من الجمعة الموافق 10 مايو على المسرح العائم بالمنيل يوميا عدا الثلاثاء فى تمام العاشرة مساء.









العرض (أوبرا فرعونية) بالشعر العربي، تنطلق فكرة العرض من الحكاية التراثية (للفلاح الفصيح) مع تمديد اتجاه الفكرة لتتعدى مجرد سرقة أموال الفلاح أو قافلته إلى سرقة الكيان الإنساني نفسه من عقل وقلب وروح في تلك الأنظمة العالمية الاقتصادية والاجتماعية والروحية العقيمة.









تعتمد الأوبرا الفرعونية على طقوس مستوحاة من التراث الفرعوني مثل: طقوس التحنيط وطقوس العبور وطقوس العالم السفلي، كما أن العرض يعمل على فكرة (المؤدي الشامل) الذي يمثل ويغني ويرقص ويعزف في نفس الوقت، فالعرض مغامرة جديدة للوصول إلى إبداع أوبرا فرعونية شكلا وموضوعًا ولكن بشكل متطور حديث.









مسرحية "ترنيمة الفلاح الفصيح" بطولة هاني عبد الناصر، حنان الفيومي، وسام مصطفى، إسلام أسامة، مي صفوت، محمود عبدالمحسن، أحمد علاء الدين، إينا فاضل، رانيا علاء الدين، معاذ عسكر، مريم سليمان، رامي ماهر، محمد ثروت، مروة يسري، هيثم درويش، أيفا عادل، محمد حامد، هايدي بركات، صموئيل إسحق، الموسيقى وألحان هاني عبد الناصر، ديكور وأزياء رامه فاروق، تأليف وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان.