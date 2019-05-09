تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل مباراة وادي دجلة مساء اليوم، الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز التي ستقام على ملعب بتروسبورت.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:





حراسة المرمى: محمود جنش





خط الدفاع: محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة





خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا





خط الهجوم: عمر السعيد