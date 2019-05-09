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تعرف على موعد إطلاق جاستين بيبر وإيد شيران أغنيتهما I Don’t Care

الخميس 09/مايو/2019 - 07:45 ص
تعرف على موعد إطلاق جاستين بيبر وإيد شيران أغنيتهما I Don’t Care
جاستين بيبر وإيد شيران
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الفجر الفني
 
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ينتظر الكثير من عشاق الموسيقى والغناء إطلالة نجم البوب الشهير جاستين بيبر والنجم الانجليزى إيد شيران إطلاق أغنيتهما السينجل الجديدة، وكشف موقع " بيلبورد " الشهير أن أغنية جاستين بيبر وإيد شيران اسمها " I Don’t Care " ومن المقرر أن يتم إطلاقها رسميا يوم الجمعة المقبل 10 مايو، وهو الخبر الذى أثار حماس قطاع كبير من عشاق ومحبى النجمين.

وقد نشر إيد شيران على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " صورة كتب عليها اسم " إيد شيران وجاستين بيبر " إضافة إلى اسم الاغنية " I Don’t Care ".

 
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