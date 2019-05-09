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نجم ريال مدريد يرحل في الصيف

الخميس 09/مايو/2019 - 07:16 ص
نجم ريال مدريد يرحل في الصيف
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مني العوضي
 
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يسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لإعادة هيكلة الأبيض في الموسم الجديد لذلك سيكون هناك عدد من اللاعبين الراحلين عن الصفوف.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز قد يرحل عن صفوف النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن وصول المدافع الشاب إيدير سيكون أحد أسباب رحيل ناتشو، الذي أصبح موقفه معقداً مع وجود فاران وراموس وخيسوس فاييخو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناتشو مستعد للاستماع للعروض المقدمة إليه للرحيل عن صفوف ريال مدريد وخوض تجربة جديدة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى اقتراب رحيل جاريث بيل وإيسكو بعد خروجهم من حسابات الفرنسي زيدان الذي يريد ضم عدد من الصفقات القوية في الصيف.
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