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دي ليخت يقترب من برشلونة

الخميس 09/مايو/2019 - 06:54 ص
دي ليخت يقترب من برشلونة
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مني العوضي
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية إيطالية بأن الهولندي ماتياس دي ليخت نجم وقائد آياكس يقترب من الانتقال إلى برشلونة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مارك أوفرمارس المدير الرياضي لآياكس أبلغ يوفنتوس أن دي ليخت يفضل الرحيل إلى النادي الكاتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن توقيع ماتياس دي ليخت لبرشلونة يقترب.

كما كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن فابيو باراتيسي مدير يوفنتوس الإيطالي عرض 80 مليون دولار وهو عرض رفضه مارك أوفرمارس لضم قائد آياكس الشاب البالغ من العمر 19 عامًا.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية بأن السبب هو أن اوفر مارس نفسه المدير الرياضي للفريق الهولندي أبلغ المدير التنفيذي ليوفنتوس أن دي ليخت قد قرر بالفعل الانتقال لبرشلونة.

وأكدت التقارير أن اللقاء عقد بين مسئولي الفريقين أثناء لقاء في تورينو بين آياكس ويوفنتوس في مباراة العودة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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